بدء تسليم «حياتي أفنيو»

المصدر: (دبي - البيان)

انتهت أرورا للتطوير العقاري من إنشاء مشروع «حياتي أفنيو» قبل الجدول الزمني المحدد للإنشاء وشرعت في عملية التسليم. ويقع المشروع في قرية جميرا الدائرية، ويتألف من 19 تاون هاوس و103 شقق سكنية. وتعاونت شركة أرورا مع الشركات الزميلة لها في مجموعة شركة المقاولات الهندسية «ecc»، وهي: شركة المقاولات الهندسية وأبنوس للديكور الداخلي والنجارة وبرايم للصناعات المعدنية ويونايتد ماسترز للأعمال الكهروميكانيكية و«إي سي سي للتحسينات» لتنفيذ المشروع.

وقال كيان فرح، الرئيس التنفيذي لشركة أرورا للتطوير العقاري: في ظل بيع 95% من الوحدات في مشروع «حياتي ريزيدنس» قبل تسليمه، ينتظر العملاء اكتمال مشروع «حياتي أفنيو»، الذي بيعت 80% من وحداته قبل اكتماله.

وقال فرح: نعتقد أن بإمكاننا زيادة رأس المال على مدار الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة، كما يتوقع المستثمرون أن يحققوا عائداً صافياً قدره 6.6 % وفق معدلات السوق الحالية.