406 مليارات أعلى مستوى لأصول المصرف المركزي الأجنبية

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

بلغت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي أعلى مستوياتها بنهاية فبراير الماضي لتلامس 406 مليارات درهم مقابل 394.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 11.2 مليار درهم أضافهما المصرف المركزي لرصيده خلال شهري يناير وفبراير ويناير بنمو 2.8%. وشهدت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زيادة متواصلة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وعاد المصرف خلال فبراير لزيادة استثماراته في الشهادات الأجنبية المستحقة حتى تاريخ الاستحقاق حيث رفعها إلى 18 مليار درهم مقابل 9.29 مليارات بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 8.8 مليارات وبنسبة 94.5%. ورفع المصرف المركزي إجمالي حساباته الجارية وأرصدته وودائعه لدى البنوك في الخارج إلى 369.7 مليار درهم بزيادة 7.1 مليارات خلال يناير، حيث بلغت 365.6 ملياراً بنهاية ديسمبر.

وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن ارتفاع ميزانية المصرف بنهاية فبراير لتصل إلى أعلى مستوياتها وهو 457 مليار درهم مقابل 447.1 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة مقدارها 7 مليارات درهم وبنسبة 1.6%، ورفع المصرف بند الودائع ضمن أصوله إلى 143.4 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 142.4 مليار درهم بنهاية يناير.

كما رفع إجمالي الأرصدة والنقد إلى 242.9 مليار درهم مقابل 238.9 ملياراً بنهاية يناير بزيادة مقدارها 3.9 مليارات وبنسبة 1.6%. وزادت السيولة الإجمالية بنهاية فبراير الماضي إلى 1.69 تريليون درهم مقابل 1.68 تريليون بنهاية يناير بارتفاع مقداره 4 مليارات درهم وبنسبة 0.23%.

وارتفعت شهادات إيداع البنوك لدى المصرف إلى 164.1 مليار درهم مقابل 156.3 ملياراً بنهاية يناير بزيادة 7.8 مليارات وبنسبة 5%.

وارتفعت الودائع الحكومية إلى 267.4 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 4.5 مليارات درهم عن يناير. وارتفعت القاعدة النقدية للدولة لتصل إلى 415.6 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 408.5 مليارات بنهاية يناير2020 بزيادة 7.1 مليارات وبنسبة 1.7%.

زيادة أصول البنوك

وزاد إجمالي أصول البنوك بنهاية فبراير إلى 3.09 تريليونات درهم بزيادة 15 ملياراً عن يناير الذي وصلت فيه إلى 3.08 تريليونات. وارتفع إجمالي الائتمان إلى 1.74 تريليون مليار درهم بزيادة 8.6 مليارات عن يناير الذي سجل 1.73 تريليون. وارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 1.14 تريليون درهم بزيادة مقدارها 3.1 مليارات عن يناير الذي سجل 1.13 تريليون.

ونما إجمالي القروض الشخصية إلى 333.3 مليار درهم بزيادة 600 مليون درهم عن شهر يناير. وارتفعت القروض الموجهة لقطاع الأعمال والصناعة إلي 807.3 مليارات بزيادة مقدارها 2.5 مليار درهم عن شهر يناير، حيث سجل 804.8 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية فبراير إلى تريليون و828 مليار درهم مقابل تريليون و826 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة مقدارها 1.8 مليار درهم وبنسبة نمو 0.1%.