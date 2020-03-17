32 % نمو مبيعات "كارفور " عبر الانترنت

المصدر: دبي _بشار باغ

سجلت متاجر كارفور في الإمارات نمواً ملحوظاً في التسوق عبر الانترنت مؤخراً، حيث شهد أول أسبوعين من مارس نمو طلبات كارفور عبر الإنترنت بنسبة 32% مقارنة بأول أسبوعين من شهر فبراير، وزادت نسبة طلبات الجملة من 32% إلى 46% من الإجمالي بحسب فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة.

وفي تصريحات صحفية قال بجييون :شهد الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 59% في عدد الحسابات المنشأة على منصتنا الإلكترونية عن المعدل الأسبوعي المعتاد.

أما بالنسبة لأنماط الشراء في ذات الفترة قال بيجييون :شهدنا زيادة في متوسط عدد السلع ضمن الطلبية الواحدة، مع زيادة واضحة في مبيعات منتجات التنظيف والتعقيم، والمأكولات الصحية، والإلكترونيات.

وأضاف : نعمل بالتوازي مع ذلك على تجديد المخزون بوتيرةٍ أسرع وإضافة المزيد من الموارد والمنتجات إلى مراكز التنفيذ التابعة لنا، لضمان تسليم البضائع في الوقت المناسب للعملاء الذين اختاروا التسوق عبر الانترنت. وفي الوقت نفسه، نعمل على أن تكون الأولوية دوماً لتوفير تجربة تسوق آمنة وسلسة للعملاء في كل متاجر كارفور على مستوى الدولة.