اقتصادية رأس الخيمة 25% من الموظفين يعملون عن بعد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تماشيًا مع توجيهات حكومة دولة الإمارات وتلبيةً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، اتخذت اقتصادية رأس الخيمة إجراءاتها الاحترازية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين ومراعاة شروط الأمن والسلامة، فقد وجهت الدائرة بإغلاق صالات الأفراح مؤقتًا وإيقاف الفعاليات الجماهيرية في الإمارة اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بالتعميم، ودعت الدائرة كذلك كافة المنشآت التجارية بالإمارة للالتزام بمستلزمات النظافة والسلامة بصورة يومية، حفاظاً على سلامة المستهلكين.

وعلى المستوى الوظيفي، سوف يمارس ما لا يقل عن 25% من الموظفين أعمالهم عن بعد في المجالات المختلفة من أعمال وأنشطة الدائرة وسوف يتم رفع النسبة تدريجيا لتصل إلى 50% حسب تطورات المستجدات الصحية، ومن ضمن المشمولين بهذا التوجيه الموظفات الحوامل والأمهات الذين يتلقى أطفالهم التعليم عن بعد وأصحاب الامراض المزمنة وممن يعاني من ضعف المناعة، والعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما على مستوى تحقيق البيئة المهنية الصحية، فقد اتخذت الدائرة ممثلة بفريق الطوارئ والإسعافات الأولية عددًا من الإجراءات الوقائية، فقد استضافت مؤخراً فريقاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوعية الموظفين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لإجراء فحوصات مختلفة للتأكد من سلامة المتعاملين والموظفين، وشمل ذلك تطبيق التدابير الاحترازية المختلفة الواجب تطبيقها من قبل جهة العمل في مقرها والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك العمل على تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة وكذلك أماكن استقبال المتعاملين والمرافق الأخرى، كما قلصت الدائرة من السماح بدخول المرافقين مع المتعاملين الذين ليس لديهم أية صلة بطلبات المتعاملين.

وأكدت أسماء الدهماني قائد فريق الطوارئ والإسعافات الأولية بالدائرة، أهمية نشر الوعي داخليًا للموظفين والمتعاملين بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بالفيروس من خلال توزيع النشرات الصادرة من الجهات المعنية وإتاحتها للجميع والالتزام بالعادات السلوكية الصحية الواجب اتباعها سواءً في بيئة العمل أو خارجها وفقًا لتوصيات الجهات الصحية في الدولة والمعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وتحديد المعايير والاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي إطار السلامة المنزلية، استضاف الفريق إدارة الدفاع المدني في مقر الدائرة لتوعية الموظفين بضرورة أخذ الاحتياطات المنزلية لتجنب المشكلات الوارد حدوثها في المنزل.