فلاي دبي تطرح مجموعة ارشادات للمسافرين لمواجهة تبعات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلقت شركة فلاي دبي عبر موقعها الالكتروني حزمة من النصائح والارشادات تحت شعار "صحة وسلامة مسافرينا وطواقمنا هي أولويتنا" في ظل الاوضاع المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19.

وأكدت انها تتبع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الامارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بدبي وهيئات القطاع المختلفة، وانها تواصل عن كثب مع شركائها في المطارات وشركات الطيران للتأكد من ان جميع تدابير السلامة في مكانها و تتماشى مع المعايير الدولية ، كما أنها تتبع الإرشادات الموصى بها دوليًا.



وفيما يلي بعض الخطوات التي تتخذها:

- يتم تنظيف مقصورات طائراتها بمواد كيميائية صديقة للبيئة معروفة بالحماية من الفيروسات والجراثيم، وتشكل طبقة واقية طويلة الأمد.

-إذا كانت هناك أي تغييرات على رحلة المسافر، يتم الاتصال بالمسافر مباشرةً لمناقشة الخيارات المتاحة له وتوصي الجمهور بالاحتفاظ بتفاصيل الاتصال الخاصة بهم محدثة عبر إدارة الحجز.

- يمكن الاطلاع على أحدث المعلومات حول جدول الرحلات على صفحة التحديثات التشغيلية على flydubai.com.

- تتوفر قائمة شاملة بنصائح السفر المعمول بها على موقع مركز سفر اياتا.

استفسارات العملاء

وقامت فلاي دبي عبر موقعها الالكتروني بتعديل سياسة الحجوزات بدون رسوم ولجميع الحجوزات التي تمت بين 10 مارس و 31 مارس 2020.

ووضعت سلسلة من الارشادات للعملاء المسافرين منها:

- يمكنك تعديل حجزك عبر الإنترنت من خلال إدارة الحجز على flydubai.com.

- إذا كنت ستسافر خلال الـ 96 ساعة القادمة ، يمكنك إرسال رسالة خاصة للشركة على فيسبوك.

- إذا كنت ستسافر خلال الـ 48 ساعة القادمة ، يمكنك الاتصال بمركز خدمة العملاء على 45 44 54 600 971+.

- إذا رغبت في السفر في تاريخ لاحق ، يمكنك الاتصال بفلاي دبي عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى letstalk@flydubai.com مع "تغيير الحجز" في سطر الموضوع أو من خلال اتصل بنا على flydubai.com.

- إذا قمت بالحجز من خلال وكيل سفر أو شريك سفر، فعليك الاتصال بهم مباشرة بشأن خياراتك.