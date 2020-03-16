جمارك دبي تحصد 3 جوائز عالمية لتطوير الأعمال

المصدر: دبي- البيان

فازت جمارك دبي بثلاث جوائز ضمن فئات «جوائز التميز في التصميم المؤسسي والرقمي» من مؤسسة آي سي إم جي العالمية المتخصصة في مجال التصميم المؤسسي والتقني وإدارة العمليات. وكانت الجائزة الأولى عن فئة التميز في تطوير الأعمال المؤسسية، والثانية حصل عليها جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي عن فئة أفضل مدير تنفيذي لتقنية المعلومات على مستوى العالم، كما حصل حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات على الجائزة الثالثة عن فئة أفضل رئيس تصميم مؤسسي على مستوى العالم.

تسلم الجوائز حسام جمعة من جون زاكمان مبتكر ومؤسس التصميم المؤسسي في العالم خلال احتفال المؤسسة الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة ضمن إطار المؤتمر الدولي للتصميم المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات. وتفوقت جمارك دبي في التصنيف النهائي على جهات من دول متقدمة لتؤكد ريادتها العالمية في سهولة ممارسة الأعمال الجمركية.

وثمن أحمد مصبح المدير العام لجمارك دبي هذا الإنجاز العالمي خلال استقباله فريق عمل إدارة ابتكار الخدمات، بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وحسام جمعة محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات.