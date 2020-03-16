مؤتمر بدبي لمحكمي القطاع البحري 2022

المصدر: (دبي- البيان)

شارك مركز الإمارات للتحكيم البحري في المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري، الذي انعقد مؤخراً في ريو دي جانيرو، حيث تم الإعلان عن استضافة مدينة دبي للمؤتمر في 2022، حيث يتم انعقاده كل عامين. وتعتبر دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف الحدث منذ تأسيس المؤتمر في عام 1972.

وقال ماجد بن بشير، رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: فخور للغاية باستضافة دبي لمؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري الثاني والعشرين في 2022.

وتعتبر استضافة المؤتمر فخراً كبيراً لدولة الإمارات والدول العربية كافة، حيث يمثل فرصة عظيمة لمجتمع القانون البحري في المنطقة لعرض خبراتهم. كما تعتبر شهادة أخرى على ثقة المجتمع البحري بخدمات مركز الإمارات للتحكيم البحري.

ويسعدنا أن نكون جزءاً من اللجنة المنظمة لاستضافة المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري الثاني والعشرين، ولقد أسهم مركز الإمارات للتحكيم البحري في نمو خدمات التحكيم والوساطة. نتطلع إلى استضافة جميع زملائنا في مجال التحكيم بالقطاع البحري من جميع أنحاء العالم.