حمدان بن راشد: النظام الضريبي حقق العديد من أهدافه في تنويع مصادر الدخل

المصدر: دبي - البيان

وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه الـ11 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، على القوائم المالية للهيئة عن السنة المالية 2019، كما اعتمد عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة المالية في دبي على عددٍ من التقارير حول مستجدات المشاريع القائمة، والإنجازات التي حققتها الهيئة، ونتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية لمشروع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته والخطط المستقبلية للمشروع، ونتائج عمليات الهيئة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستلام الإقرارات الدورية، وسداد الضرائب المستحقة، وطلبات الاسترداد التي تمت معالجتها.

وأظهرت المؤشرات التي اطلع عليها المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال الضريبي، حيث تم تسجيل زيادة مستمرة في قيمة الإقرارات الدورية المقدمة للهيئة التي ارتفعت بنسبة 21% العام الماضي مقارنة بـ 2018، كما ارتفع عدد المسجلين لدى الهيئة 7 %، حيث بلغ عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة من خلال التسجيل الفردي أو المجموعات الضريبية 320.44 ألف مسجل، وارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1100 مسجل، فيما بلغ عدد الوكلاء الضريبيين 355 وكيلاً.

أهداف رئيسية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن التقارير والنتائج المتميزة التي اطلع عليها المجلس أكدت أن النظام الضريبي تمكن خلال العامين الماضيين والفترة المنتهية من العام الحالي من تحقيق العديد من أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني وتقديم الخدمات العامة بمستوى عالٍ من الجودة والمحافظة على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

وقال سموه: تؤكد المؤشرات التي اطلعنا عليها أن النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل الذي تم تطبيقه محلياً وفق أفضل الممارسات ساهم بصورة فعالة في تشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي بإجراءات سهلة تستند لأعلى معايير الشفافية والدقة.

وقد تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة في كافة مجالات عملها وفي أنظمتها التشغيلية، وأقامت العديد من الشراكات الاستراتيجية الفعالة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وشهدت قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي توسعاً كبيراً مع الارتفاع المستمر في عدد المسجلين لدى الهيئة، وفي عدد شركات التخليص المعتمدة، والوكلاء الضريبيين.

وأعرب سموه عن ارتياحه للنجاح الذي حققته المشاريع الهامة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ومن بينها منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين التي وفرت مزيداً من التسهيلات بإجراءات الاسترداد، والنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الذي شهد توسعاً كبيراً، مما رفع معدلات رضا السياح المستخدمين له، وكذلك آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة، إضافة إلى التطبيق الناجح لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي يهدف لمكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلكين من الغش التجاري، والحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان.

ووفقاً للتقارير التي اطلع عليها المجلس ساهمت منصة الخدمات الضريبية الإلكترونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين التي أطلقت العام الحالي في زيادة التسهيلات للمواطنين حيث تم معالجة طلبات استرداد ورد مبالغ لمواطنين انطبقت عليهم معايير الاسترداد بقيمة 97 مليون درهم حتى مارس بنمو 15.48 % في أقل من 3 أشهر مقارنة بنحو 84 مليون درهم حتى ديسمبر الماضي.

وفيما يتعلق بنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، استعرض المجلس تقريراً حول نتائج إطلاق المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الخطة المستهدفة للمرحلة الثالثة والخطط المستقبلية للتوسع في منتجات التبغ.

واعتباراً من بداية مارس تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ «الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، واعتباراً من أول يونيو المقبل سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار، وتشمل تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً في الدولة بدون علامات مميزة بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأولى التي تم بموجبها منع بيع وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» محليا اعتباراً من بداية أغسطس. وتم إطلاق تطبيق ذكي موجه للمستهلكين للإبلاغ عن منتجات التبغ غير المشروعة.

توضيحات ضريبية

ارتفع العدد الإجمالي للتوضيحات الضريبية التي أصدرتها الهيئة لقطاعات الأعمال إلى نحو 464 توضيحاً ضريبياً في 2019 منها 10 توضيحات عامة تم إصدارها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني و325 توضيحاً خاصاً للخاضعين للضريبة مقارنة بـ129 توضيحاً صدر في 2018 منها 9 توضيحات عامة و120 توضيحاً خاصاً.

وتلقى مركز الاتصال وخدمة العملاء أكثر من 166 ألف اتصال و89 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني العام الماضي، كما تم تقديم المساعدة لأكثر من 20 ألف مراجع في مركز دعم دافعي الضرائب بالهيئة في 2019.