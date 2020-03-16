«شرف للصرافة» تفتتح 4 فروع

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت «شرف للصرافة» وهي جزء من مجموعة شرف، افتتاح 4 فروع جديدة، بهدف تعزيز شبكة فروعها التي تغطي كافة الإمارات. وتقع الفروع التي افتتحت حديثاً في القصيص والمدينة العالمية بدبي، وفي المنطقة الصناعية بالشارقة، ومنطقة الجرف الصناعية في عجمان. وتقوم «شرف للصرافة» بتشغيل عملياتها عبر 30 موقعاً في الإمارات، كما تخطط لافتتاح 5 فروع جديدة في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال راجيش ج ك، الرئيس التنفيذي لدى «شرف للصرافة»: تنسجم فروعنا التي تم افتتاحها حديثاً مع خططنا على المدى الطويل للتوسع في المنطقة. ونعتزم مواصلة الاستثمار في زيادة شبكة فروعنا التقليدية عبر الكثير من المواقع عاماً تلو الآخر، معتمدين على أنماط النمو التقليدية والغير تقليدية على حد سواء.