وفد «أراضي دبي» يزور لندن

المصدر: (دبي- البيان)

اختتم وفد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي زيارة عمل فنية إلى العاصمة البريطانية لندن، استهدفت تعزيز العلاقات الدولية، وتطوير التعاون القائم بين الدائرة وعدد من المؤسسات البريطانية المتخصصة. جاء ذلك في إطار الاستراتيجية، التي تنتهجها الدائرة لتبني أفضل الممارسات الدولية، وتمكينها من لعب دور نشط محلياً ودولياً لتعزيز مكانة دبي على قائمة أبرز المدن في عمليات المسح العقاري.

واشتملت زيارة ممثل الدائرة محمد الدح تنظيم اجتماعات مع كبار المسؤولين في لجنة الجغرافيا المكانية، وهي لجنة فنية متخصصة تشكل جزءاً من مكتب مجلس الوزراء البريطاني، وتتولى تطوير وصياغة الاستراتيجية الجغرافية المكانية للمملكة المتحدة.

كما زار الوفد حاضنة الابتكار «جيوفيشن» التي تعدّ الوكالة الرسمية لرسم الخرائط في المملكة المتحدة، إضافة إلى زيارة ثالثة لجمعية المهندسين الإنشائيين، الأكبر في العالم. وكان الاجتماع الأخير بمقر جمعية المهندسين الإنشائيين، حيث انعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة للعام 2020. وتم انتخاب محمد الدح نائباً لرئيس الجمعية للعامين 2020/‏‏ 2021.