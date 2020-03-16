بالفيديو.. زيارات تفتيشية لـ "حماية المستهلك" بدبي واطمئنان على توافر السلع

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي زيارات تفتيشية إلى مختلف منافذ البيع والهايبرماركت في الإمارة، وذلك للتأكيد والوقوف على توفر المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها على الرفوف.

وطمئنت إدارة حماية المستهلك جمهور المستهلكين بتوفر جميع الاحتياجات واستعداد جميع منافذ البيع والهايبرماركت لتلبية حاجاتهم الشرائية.