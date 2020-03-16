"إمباور" تباشر خصم 10% من قيمة فواتير التبريد

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن مباشرتها أول من أمس، خصم 10% من قيمة فاتورة خدمات التبريد المركزي لكافة فئات المستهلكين لفترة الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار إن التخفيض يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.

وأضاف أن تلك الحوافز ومن بينها خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء (تشمل خدمات التبريد) لكافة فئات المستهلكين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، تعد ترجمة فورية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التي تستهدف تحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.