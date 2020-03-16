نسخة متقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية لـ«إمباور»

المصدر: (دبي – البيان )

حازت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» النسخة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وهذه هي المرة الثانية التي تحصد فيها الشركة النسخة المتقدمة لعام 2019 للشركات، بعدما حصدت 5 مرات «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، تقديراً لدورها البارز في تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها لأفضل الممارسات البيئية التي تحدث تأثيرات إيجابية في المجتمع والبيئة، ولا سيما استراتيجية الشركة في تدريب الموارد البشرية وتطويرها للمواهب الإماراتية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: حصولنا على النسخة المتقدمة للمرة الثانية تقدير واعتراف رسمي بالدور الذي تضطلع به إمباور، مشيراً إلى أنه ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا جهود غرفة دبي في تعزيز الممارسات المسؤولة اجتماعياً ولا سيما في ما يتعلق بالبيئة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل المؤسسات والشركات التي تنهض بممارسات المسؤولية الاجتماعية في 7 مجالات مؤثرة وهي مكان العمل، والسوق، والمجتمع، والبيئة، وإشراك أصحاب المصلحة، والتوجيه والتحكم.

وأضاف ابن شعفار إن فرق العمل في «إمباور» التي حصلت مؤخراً على شهادة ISO 14001 للإدارة البيئية، تجدد التزامها مواصلة التأثير الإيجابي الداعم للمجتمع وتعزيز التنمية المستدامة فيه، مؤكداً أن تعزيز وتطوير أفضل الممارسات البيئية هما في صلب عمل الشركة ويشغلان الحيز الأكبر في جهود ومبادرات «إمباور» إلى جانب عملياتها التشغيلية والخدمية، في إطار دورها في المساهمة في تحقيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.