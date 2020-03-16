تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية بـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي- البيان

بدأت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تدريب موظفيها في «برنامج ليد» وذلك بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. و«ليد» هو برنامج قيادة مبني على 4 ركائز أساسية وهي: «القيادة» و«التميز» و«الإنجاز» و«التطوير».

ويسعى البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية ورعاية ودعم القوى العاملة وتعزيز كفاءاتها. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فقد تم إطلاق «برنامج ليد» لتعزيز قدرات وكفاءة موظفي الشركة لتحقيق التنمية المستدامة والتميز للشركة والدولة بشكل عام.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز الكفاءات والقدرات القيادية للمواهب الإماراتية. ولدعم جهودهم لاستشراف وصنع معالم المستقبل، صممت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات «برنامج ليد» لتطوير قدراتهم ليساهموا في تحقيق رؤية دولة الإمارات وليعملوا على دعم تحقيق أهدافها الاقتصادية.

ويقدم «برنامج ليد» تدريباً شاملاً على مختلف السمات السلوكية والقدرات المعرفية والمهارات المهنية التي تمكن الفرد من اكتشاف إمكاناته التي تجعله قائداً.

وقالت صفية المطروشي، رئيس رأس المال البشري في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: يسعى هذا البرنامج إلى تطوير قدرات قادة اليوم لإعدادهم لتحديات الغد وتعزيز كفاءاتهم التي ستساهم في تحقيق استراتيجية الشركة وأهدافها.

ويتماشى هذا البرنامج مع أهداف التوطين في الشركة حيث إن 63٪ من القوى العاملة لدينا هم من مواطني الإمارات. كما يساعد هذا البرنامج على تعزيز العلاقات بين الموظفين وتشجيع التواصل بينهم.