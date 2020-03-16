مجلس غرفة عجمان يتابع المشاريع والمبادرات

المصدر: (عجمان - البيان)

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الأول 2020 بحضور حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، للاطلاع على مستجدات العمل واستعراض أهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها الغرفة.

وتم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2019، والاطلاع على الحساب الختامي للعام السابق واعتماده. واطلع الحضور على نتائج اجتماعات لجنة الموارد البشرية الأول لعام 2020 واعتمادها، والاطلاع على المركز المالي للغرفة خلال الربع الأول من العام.

وتناول الاجتماع سبل سير عمل جائزة غرفة عجمان للأعمال وجدولها الزمني في نسختها الأولى. وتم استعراض آخر مستجدات المبنى التابع لغرفة عجمان ودوره في توفير بيئة داعمة لقطاع الأعمال في الإمارة من خلال تنظيم المعارض المتخصصة وتوفير جملة من المكاتب والمحلات التجارية لرواد ورائدات الأعمال.

أشاد مجلس إدارة غرفة عجمان بالمرونة والديناميكية التي يتميز بها القطاع الاقتصادي في الإمارات ومواجهة كافة التغييرات العالمية، مثمنين توجيهات القيادة الرشيدة لكافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في توفير مناخ جاذب يضمن استمرارية نمو واستدامة وتنوع القطاع الاقتصادي.