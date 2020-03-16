انخفاض التضخم بدبي في فبراير

المصدر: دبي - البيان

أظهر التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء، أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 1.20% في شهر فبراير 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.21% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.21 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.21% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.98% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.38% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

وارتفع المؤشر لقسم النقل 5.11% ما رفع التضخم بمقدار 0.53 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات 2.38% ليدفع التضخم بمقدار 0.30 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.66% والتي رفعت التضخم بمقدار 0.16 نقطة. وانخفض المؤشر في فبراير مقارنة بيناير بنسبة 0.33%،