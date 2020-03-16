«دبي المالي» ينجز أكبر تحديث لبنيته التقنية في تاريخه

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس إنجاز عملية التطوير الأكبر من نوعها والأوسع نطاقاً لبنيته التقنية في تاريخه من خلال التحول الناجح إلى نظام الإطار المالي المتكامل Nasdaq Financial Framework (NFF) من شركة ناسداك، المزود العالمي لتقنيات أسواق المال، اعتباراً من جلسة تداول أمس.

ويوفر هذا النظام للسوق أحدث تطبيقات التداول والرقابة والتقاص وبث المعلومات على المستوى العالمي، ما يرسخ مكانته الرائدة في قيادة جهود تطوير قطاع أسواق المال في الإمارات والمنطقة.

ويتسم النظام بالمرونة العالية حيث تم تصميمه ليناسب احتياجات البورصات التي تدير منصات تداول لفئات أصول متعددة، ومن ثم فإنه يوفر أفضل بنية تقنية داعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسوق دبي المالي في المدى البعيد، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة منصات تداول مختلف أنواع الأوراق المالية ومنها على سبيل المثال الأسهم، المشتقات، أدوات الدين من سندات وصكوك، صناديق الاستثمار، صناديق المؤشرات، وغيرها، وبالتالي فهو يوفر البنية المثالية لمنصات التداول التي يزمع السوق إطلاقها في المرحلة المقبلة ومنها المنصة الأولى من نوعها عالمياً لتداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة، ومنصة تداول صناديق الاستثمار العقاري.

وتساهم هذه الخطوة في استكمال التجهيزات التقنية اللازمة لإطلاق شركة دبي للمقاصة رسمياً في القريب العاجل في إطار خطة السوق لتطوير خدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث توفر البنية التقنية الجديدة أفضل نظم إدارة المخاطر ذات الصلة بتسوية الصفقات.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: في سياق الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة الإمارات المتميزة والحافلة بالنجاحات، يسعدنا إنجاز هذه النقلة النوعية في سوق دبي المالي بما يؤكد جهوزيته للنمو المستقبلي ويكرس ريادته على صعيد توظيف أحدث تقنيات أسواق المال.

لقد مثل هذا الأمر منطلقاً أساسياً من منطلقات العمل في السوق منذ تأسيسه، حيث بدأ من حيث انتهى الآخرون من خلال تأسيس بورصة إلكترونية بالكامل منذ اليوم الأول. وقد حرصنا دوماً على تحديث النظم التقنية المطبقة في السوق بما يواكب التطورات العالمية ويلبي تطلعات قاعدتنا الضخمة والمتنوعة من المستثمرين المحليين والعالميين ويوفر لهم خدمات أسواق مالية عالمية المستوى.

وعملية التطوير واسعة النطاق للنظم التقنية في السوق، التي تم إنجازها بالتزامن مع احتفال السوق بمرور 20 عاماً على إنشائه، تؤسس لمرحلة جديدة من التطور والنمو المستدام بما يعزز مكانة دبي كمركز حيوي لأسواق المال في المرحلة المقبلة. وتوجه بالشكر إلى شركة ناسداك، الشريك التقني لسوق دبي المالي منذ عام 2000، لإسهامها الفعال في تنفيذ خطط التطوير المستمرة للبنية التقنية للسوق.

ومن جهته قال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في السوق: التحول إلى محرك تداول ناسداك بنظام المطابقة، في خطوة أولى من نوعها بين الأسواق الإقليمية، يوفر لسوق دبي المالي نظاماً يتسم بالفعالية والسرعة والقدرة الكبيرة على إدارة الأوامر لما يزيد على 80 ألف صفقة في الجلسة الواحدة.

وإضافة إلى ذلك، فإنه ومن خلال عملية تحديث البنية التقنية تلك أصبح سوق دبي المالي أول بورصة في المنطقة تنفذ جلسة مزاد لشراء الأسهم المطلوبة لأغراض استكمال تسوية الصفقات من خلال منصة التداول، الأمر الذي يعزز الشفافية ويدعم أنشطة ما بعد التداول، كما أن عملية التحديث توفر لنا تطبيقات عالية الكفاءة لبث معلومات السوق.

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة: بفضل البنية التقنية الجديدة أصبحت المقاصة المركزية في السوق هي الأولى في العالم التي تطبق نظام ناسداك المدمج للمقاصة المركزية النقدية، حيث إن هذه الآلية يتم استخدامها عادةً لأعمال مقاصة المشتقات، لتتوج بذلك استعداداتنا لإطلاق شركة دبي للمقاصة كأول شركة مستقلة للتقاص المركزي للأسهم في الإمارات.

ويُمكن النظام الجديد دبي للمقاصة أيضاً من احتساب متطلبات الضمان (الهوامش) للعملاء بصورة منفصلة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إمكان تقديم خدمات التقاص لأسواق وعملات متعددة.

ويتيح نظام ناسداك للمقاصة العديد من المزايا الإضافية بما في ذلك توفير نموذج عمل لإدارة المخاطر يرصد الحدود النقدية التشغيلية استناداً إلى الهوامش التمويلية في مقابل الأصول الداعمة، بما يتيح للمتعاملين قدرات تداول إضافية، حيث يتم احتساب حدود التداول لكل متعامل وفقاً للصفقات المنجزة فقط.

اختبارات

استكمل سوق دبي المالي جهوزيته للتحول إلى النظام المتكامل الجديد عبر تنفيذ الاختبارات الفنية المطلوبة كافة بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي الخدمات للتحقق بصورة تامة من جهوزية جميع النظم وكذلك من جهوزية شركات الوساطة. وقد تم بنجاح تنفيذ 10 جلسات محاكاة لجلسة التداول العادية إضافة إلى العديد من ورش العمل التعريفية لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد.