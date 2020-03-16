نسخة واحدة لمعرض الساعات والمجوهرات

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة تغيير موعد انعقاد الدورة الـ 48 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والذي كان من المقرر تنظيمها في الفترة 25 ـ 29 مارس، ليتم دمجها مع الدورة الـ49 المزمع عقدها في نهاية سبتمبر 2020، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من كافة الجنسيات، نظراً للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كافة المؤسسات والهيئات في الدولة للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أنه يراقب التطورات العالمية حول فيروس كورونا المستجد عن كثب، ويتم التنسيق على الدوام مع الشركاء الاستراتيجيين في كل ما يتصل بأجندة الفعاليات القادمة، وذلك حرصاً على سلامة جميع الوفود المشاركة والزوار، مشيداً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة.