شركات مُدرجة تُعدّل أماكن «عمومياتها»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

عدلت الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في أسواق المال أماكن الجمعيات العمومية من الفنادق إلى مقراتها الرئيسية بعد حظر جميع الفعاليات في الفنادق، وذلك امتثالاً للوائح الحالية وللاحتياطات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت شركة «الواحة كابيتال» إنها قررت نقل مكان اجتماع العمومية من فندق جراند حياة أبوظبي إلى مقر الشركة الرئيسي الأحد 22 مارس.

وقررت شركة «الدار للتأمين» تعديل مكان عقد اجتماع العمومية ليعقد في 25 مارس بالمقر الرئيسي للشركة بأبوظبي بدلاً من فندق ميلينوم سنترال المفرق.

وأوضحت شركة «إشراق للاستثمار» أنها ستعقد اجتماع العمومية في أحد فروع الشركة في برج الختم بسوق أبوظبي العالمي في 26 مارس، فيما ألغت «أسمنت رأس الخيمة» اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقرراً عقده في 22 مارس. وتم اتخاذ عدة قرارات بالتمرير. وقرر مجلس إدارة «الجرافات البحرية الوطنية» تأجيل اجتماعه الذي كان مقرراً انعقاده أمس.