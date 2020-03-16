تفعيل التصويت الإلكتروني لـ«العموميات» غداً وتحديد الضوابط

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عممت هيئة الأوراق المالية والسلع، على كافة الشركات المساهمة العامة المحلية، المدرجة بضرورة إتاحة آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، في اجتماعات الجمعيات العمومية، في إطار الحرص على تطبيق أعلى درجات السلامة، وتماشياً مع التعليمات بتجنب التجمعات في الفترة الحالية.

وطلبت الهيئة، في التعميم الصادر أمس، من الشركات المدرجة بضرورة التنسيق مع الأسواق المالية، لإتاحة آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، بالنسبة لاجتماعات الجمعيات العمومية، التي ستعقد اعتباراً من غداً 17 مارس وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، وفقاً للقانون.

الشركات المساهمة

وذكر الهيئة أن هناك ضوابط عدة للمشاركة الإلكترونية للمساهمين، دون الحضور الشخصي، ومنها التزامات على الشركة المساهمة العامة، بحيث تلتزم بتعيين شخص اعتباري (أحد الأسواق المالية بالدولة أو بنك)، للقيام بمهام المسجل «أمين سجل الأسهم»، حال عدم وجود مسجل للشركة، والتنسيق مع المسجل، لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع، والتصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل، وتعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

وتلتزم الشركة المدرجة بإتاحة آلية التواصل المرئي لجلسات الجمعيات العمومية، بحسب إمكانات الشركة، ويرأس اجتماع الجمعية، رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، كما يتعين على مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، بالرد على أسئلة المساهمين، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر خلال مدة الاجتماع.

ويتم تدوين الأسئلة والردود في مستند خاص، يلحق بمحضر الاجتماع، ويودع في المركز الرئيس للشركة، لتمكين المساهمين من الاطلاع عليه في أي وقت، بداية من اليوم التالي للاجتماع.

ويجوز لعدد من المساهمين يمثلون (10 %) من رأسمال الشركة على الأقل، إدراج بند أو بنود في جدول أعمال العمومية، من خلال طلب كتابي، يقدم للشركة قبل الاجتماع بـ 5 أيام لإمكانية إضافته بجدول الأعمال على موقع الشركة والسوق المالي، ليتسنى للمساهمين الاطلاع عليها، وإبداء الرأي خلال المدة المتاحة، لتسجيل الحضور والتصويت على البنود.

ويجب على الشركة الاحتفاظ بتسجيل مرئي أو صوتي لوقائع الاجتماع بمركز الشركة الرئيس، وتسليم ممثل الهيئة نسخة منه، ويتعين على رئيس الاجتماع في بداية الاجتماع، توضيح نسبة المشاركة الإلكترونية للمساهمين، والالتزام بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع، وكذلك النصاب القانوني لصحة القرارات، وفق أحكام قانون الشركات التجارية، كما تلتزم الشركة بنشر قرارات العمومية، وفقاً لأنظمة الهيئة، ويوقع محضر الاجتماع، رئيس الاجتماع ومدقق الحسابات والمسجل وجامع الأصوات والمقرر.

أمين سجل الأسهم

وبالنسبة لأمين سجل الأسهم، فلا بد أن يلتزم بتهيئة رابط إلكتروني خاص بالمساهمين، لتمكينهم من تسجيل حضور الاجتماع والتصويت على البنود، وتحديد نسبة المشاركة قبل انعقاد الاجتماع، وتسليم رئيس الاجتماع عند بدء الاجتماع، تقرير مدون به نسبة حضور المساهمين، من خلال المشاركة الإلكترونية، وتوضيح آلية تسجيل حضور المساهمين إلكترونياً، وكيفية عملية التصويت على البنود، ويدون ذلك بالمحضر.

المساهمون

ولفتت الهيئة إلى أنه بالنسبة للمساهم، فيتعين عليه التسجيل وإدخال بياناته بالرابط الإلكتروني لمسجل أسهم الشركة، باسم دخول وكلمة سر، ويكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، هو صاحب الحق في الحضور، والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الإلكترونية.

كما يتعين على كل مساهم بالشركة، تسجيل الحضور بالاجتماع، من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمسجل، وذلك في يوم العمل السابق لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ويستمر تسجيل الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، حتى الوقت المحدد بالدعوة لبدء الاجتماع.

ويجوز للمساهم بعد تسجيل حضور الاجتماع، إدخال أي أسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال يوم العمل السابق لانعقاد اجتماع الجمعية فقط.