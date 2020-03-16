استرجاع رقم الهاتف حق للمستهلك خلال عام من قطع الخدمة

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أحقية المستخدمين في استرجاع أرقام هواتفهم خلال سنة كاملة من تاريخ قطع الخدمة عن الهاتف. وأوضحت الهيئة، في إيضاح للمستخدمين أمس، أن شركات الاتصالات عليها إعادة رقم الهاتف وتفعيله وتعيينه للمستخدم على أساس نفس الأحكام والبنود التي كانت مطبقة قبل قطع الخدمة.

ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم قطع الخدمة عن الأرقام التي لا يرغب المشترك في إعادة تسجيلها وإزالتها من ملفه الشخصي، موضحة أن تجديد تسجيل حسابات الهاتف المتحرك يعد أمراً إجبارياً ويؤدي الإخفاق في الامتثال لهذا الأمر إلى قطع الخدمة عن أرقام الهواتف المتحركة غير المسجّلة.

وتحتفظ أرقام الهواتف المتحركة المسجلة في الدولة بفعاليتها طيلة فترة سريان بطاقة الهوية، ولكن يتطلب من المستخدم تجديد تسجيل أرقام الهاتف المتحرك مرة أخرى بمجرد انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، وفي حال عدم تجديد التسجيل بعد انتهاء صلاحية الهوية يتم تعليق الأرقام وقطع الخدمة عنها ويرسل إشعار تلقائي عبر خدمة الرسائل النصية لتذكر المستخدم بتحديث البيانات. (أبوظبي – رامي سميح)