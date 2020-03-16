«في بيرفيومز» توسع فروعها بمبلغ 25 مليون دولار

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت «في بيرفيومز» للعطور الفاخرة، عزمها استثمار مبلغ 25 مليون دولار، لتوسيع شبكة فروعها للبيع بالتجزئة في الإمارات والخليج. وقال فيصل «سي بي»، المؤسس والعضو المنتدب لـ «في بيرفيومز»: «تقوم «في بيرفيومز» حالياً بتشغيل سلسلة من 22 متجر بيع بالتجزئة، عبر أنحاء الإمارات، وسنقوم بإطلاق 7 متاجر جديدة قريباً في سلطنة عمان.

كما أننا نمتلك 20 علامة تجارية للعطور. وسيتم تخصيص جزء من الاستثمار على تطوير منصاتنا للتجارة الإلكترونية، وذلك انسجاماً مع استراتيجياتنا، لتقوية حضورنا الإلكتروني على الصعيد العالمي، وتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بالأداء الوظيفي في المتاجر التقليدية وعبر الإنترنت، على حد سواء».