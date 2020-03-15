الاتحاد للطيران تجري تعديلات مؤقتة على شبكة وجهاتها

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن تطبيق تغييرات مجتمعة على شبكة وجهاتها نتيجة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتأثيره على خدمات السفر الجوي حول العالم، مؤكدة اتباع توجيهات حكومة دولة الإمارات والحكومات الدولية والهيئات التنظيمية، وأكد متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية، أن تلك الخطوة تأتي حرصًا من الناقلة على سلامة وراحة عملائها وموظفيها، وللحد من التعطيل الذي يطرأ على عملياتها من وقت لآخر خلال هذه المرحلة، موضحاً أن تطبيق التعديلات التالية سيتم على الخدمات من أبوظبي بشكل مؤقت.

وذكر المتحدث أنه قد تطرأ تغييرات مستقبلية تبعًا للتوجيهات الحكومية في الأسواق الرئيسية، مؤكداً أن الاتحاد للطيران تعمل في الوقت الحالي بشكل وثيق مع السلطات التنظيمية في دولة الإمارات وخارجها، وتواصل مراقبة الأوضاع عن كثب.

ولفت المتحدث أنه بالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة باسترداد التذاكر، أو تغيير مواعيد الرحلات لحين استئناف الخدمات.

وفيما يلي نص التعديلات:



ميلانو (MXP)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل

روما (FCO)

تعليق الرحلة رقم EY85/86 حتى 30 إبريل

تعليق الرحلة رقم EY83/84 حتى 30 يونيو

بيروت (BEY)

تعليق كافة الرحلات من 16 مارس حتى 31 مارس

إسطنبول (IST)

تعليق كافة الرحلات من 16 مارس حتى 31 مارس

الدار البيضاء (CMN) والرباط (RBA)

تعليق كافة الرحلات من 16 مارس حتى 31 مارس

عمّان (AMM)

تعليق كافة الرحلات من 17 مارس حتى 31 مارس

مدريد (MAD) وبرشلونة (BCN)

تعليق كافة الرحلات من 17 مارس حتى 31 مارس

جاكرتا (CGK)

خفض الرحلات من رحلتين يوميًا إلى رحلة واحدة يوميًا (تعليق الرحلة رقم EY472/471) من 18 مارس حتى 30 يونيو

سيئول (ICN)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد) اعتبارًا من 30 مارس حتى 30 إبريل

هونغ كونغ (HKG)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يونيو

بانكوك (BKK)

خفض الرحلات من ثلاث رحلات يوميًا إلى رحلتين في اليوم (تعليق الرحلة رقم EY406/405) اعتبارً من 21 مارس حتى 02 مايو

بينما ستبقى التغييرات أدناه، والتي تم الإعلان عنها سابقًا، على حالها:

الرياض (RUH)، جدّة (JED)، الدّمام (DMM)، المدينة المنوّرة (MED)

تعليق كافة الرحلات من 16 مارس حتى 31 مارس

الكويت (KWI)

تعليق كافة الرحلات حتى 31 مارس

البحرين (BAH)

خفض الرحلات من ثلاثة يوميًا إلى رحلتين في اليوم حتى 31 مارس

مسقط (MCT)

خفض الرحلات من ثلاثة يوميًا إلى رحلتين في اليوم حتى 31 مارس

شنغهاي (PVG)

تعليق كافة الرحلات حتى 28 مارس

تشنغدو (CTU)

تعليق كافة الرحلات حتى إشعار آخر

ناغويا (NGO)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يونيو