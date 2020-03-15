«الأوراق المالية» تخفض أقصى حد لهبوط السهم خلال الجلسة

المصدر: أبوظبي – البيان

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعا بحضور الإدارة التنفيذية للهيئة.

استهل معاليه بالتأكيد على سعي الحكومة لإطلاق محفزات قوية من شأنها التعامل مع تأثيرات الأزمة العالمية الحالية، وكذلك سوف يتبعها محفزات أخرى لضمان التعافي من تلك التأثيرات،

كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في الأسواق المالية وآخر التطورات وكذلك مناقشة المقترحات والمبادرات و آليات التنسيق مع الأسواق المالية و الجهات الرسمية الأخرى.

وتضمن الاجتماع التأكيد على منع العمل بآلية البيع على المكشوف في أسواق الأوراق المالية بالدولة في الوقت الحالي وأن هذه الآلية غير مفعلة حاليا.

كذلك التنسيق مع الأسواق المالية للتأكد من تفعيل آلية التصويت الإلكتروني وبحث مقترح تأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية و تسريع الإجراءات لشراء الشركات لأسهمها.

كذلك تم خلال الاجتماع بحث تطبيق تخفيض أقصى حد مسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة limit down، وأكد معاليه على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأسواق بما يحمي حقوق المستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية.