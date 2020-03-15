«إيكونوميك تايمز»: دبي منجم ذهب للشركات الناشئة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية دبي بأنها منجم ذهب للشركات الناشئة، خاصة الشركات الراغبة في تجسيد مبدأ الاستدامة وتطبيق مفهومه على أرض الواقع.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن احتضان دبي الشركات الناشئة ورواد الأعمال الراغبين في بناء عالم أفضل، وأقوى، وآمَن، وأكثر استدامة.

وأكد التقرير أن دبي تتيح لهذه الشركات ومالكيها من رواد الأعمال فرصاً عديدة للنجاح، جعلتها تعد بمنزلة منجم ذهب لهم.

وذكر التقرير أن مسيرة دبي نحو الاستدامة نالت قفزة هائلة عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015، عن «استراتيجية دبي للطاقة 2050» التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

واستعرض التقرير باقي المعالم التي توالت بعد ذلك في مسيرة دبي صوب الاستدامة، ومنها على سبيل المثال إعلان هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تدشين شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» التي تتيح فرصاً استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في كفاءة الطاقة.

ثم تطرق التقرير إلى «إكسبو 2020 دبي» المنتظر تنظيمه بدءاً من أكتوبر المقبل، الذي وصفه بأنه أقوى رسالة استدامة تبثها دبي إلى العالم، ذلك أن الاقتصاد الأخضر سيكون بمنزلة ممارسة رئيسة ويومية ضمن فعاليات الحدث المرتقب.