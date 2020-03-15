خدمات «دو» للإنترنت تعود إلى طبيعتها

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

واجه مستخدمو شبكة الإنترنت من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، بعض الضعف في شبكة الإنترنت.

وذكرت «دو»، في تغريدة لها على «تويتر»، أن الضعف يعود لوجود خلل فني في الخدمات المنزلية بسبب انقطاع أحدد الكابلات البحرية العالمية، فيما أكدت الشركة أن فريقها يعمل على إعادة الخدمة لوضعها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة، في تغريدة لاحقة لها، أن الشبكة عادت للعمل بشكل طبيعي بعد أقل من ساعتين من بدء الخلل في الاتصال، وأنه قد تمت إعادة جميع خدمات الشركة إلى العمل بشكل طبيعي لعملاء الخدمات المنزلي في وقت قياسي.

وأكّد مصدر في «اتصالات» أن جميع خدمات الشركة تعمل بشكل طبيعي، ولم يوجد هناك أي خلل أو انقطاع في الخدمة.