3.1 مليارات إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات في 2019

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أظهر رصد تحليلي لـ«البيان الاقتصادي» وصول حجم إنفاق مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على الشبكات إلى 3.06 مليارات درهم خلال العام الماضي بتراجع 8.53% أو ما يعادل 285.6 مليون درهم، مقارنة بنحو 3.35 مليارات درهم في 2018.

ووصلت إيرادات الشركتين لأكثر من 64.7 مليار درهم في العام الماضي بانخفاض 1.56%، منها 52.18 مليار درهم إيرادات «اتصالات» و12.58 ملياراً إيرادات «دو». واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من إيرادات «اتصالات» العام الماضي، بواقع 32.02 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات من المغرب نحو 7.4 مليارات درهم، و3.36 مليارات درهم من مصر و3.1 مليارات من باكستان و6.27 مليارات إيرادات أخرى.

وتأتي إيرادات «دو» من الإمارات، ويتم توزيعها إلى 4 قطاعات أعمال رئيسية وهي قطاع الهاتف المتحرك، وقطاع الهاتف الثابت وقطاع البيع بالجملة، وقطاع الخدمات الأخرى وتشمل خدمات البث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع.

أصول

ووصل إجمالي أصول الشركتين (متداولة وغير متداولة) إلى نحو 145.09 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة 2.36% أو ما يعادل 3.34 مليارات درهم مقارنة بنحو 141.7 ملياراً في 2018، واستحوذت «اتصالات» على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بواقع 128.26 ملياراً بزيادة 2.4%، بينما بلغ إجمالي أصول «دو» نحو 16.8 مليار درهم.

مشتركون

ووصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في الإمارات إلى 12.6 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة المشتركين في كافة الدول 149 مليون مشترك بزيادة 7.9 ملايين مشترك نتيجة للنمو القوي لمشتركي المغرب وبوركينا فاسو والنيجر وساحل العاج ومالي والسعودية وباكستان إضافة إلى إدراج المشتركين لتيغو تشاد، فيما لم تعلن «دو» عن عدد مشتركيها.