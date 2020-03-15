%2.1 انخفاض رقم أسعار المستهلك بأبوظبي في فبراير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشف التقرير الصادر مؤخراً عن مركز الإحصاء أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2020 عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 2.1%، ليصل إلى 109.3% خلال فبراير 2020 مقارنة مع 111.6% في الفترة نفسها من 2019. وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال الشهر ليبلغ 109.3% مقارنة بـ109.7% لشهر يناير.

وانخفضت معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه الدنيا» بنسبة 2.1%، كما انخفضت معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه المتوسطة» بنسبة 2.3%، وانخفضت معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 1.6%، خلال الفترة يناير- فبراير 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من 2019. وأثّر انخفاض أسعار المستهلك، في يناير - فبراير 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها 1.9% و2.0% للأسر غير المواطنة.

وفيما يتعلق بمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة، جاءت مساهمة مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 77.1% من مجمل الانخفاض. وبلغ معدل الانخفاض في أسعار المستهلك خلال الفترة يناير- فبراير 2020 نسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليصل إلى 109.5% بين يناير- فبراير 2020 مقارنة مع 111.7% في الفترة نفسها من 2019.