1.8 مليون نزيل بمنشآت الشارقة الفندقية 2019

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 3% خلال العام 2019 مقارنة بـ 2018 حيث وصل عدد النزلاء إلى نحو 1.8 مليون نزيل، بمعدل إشغال 66%، وتصدر السياح من روسيا الاتحادية قائمة نزلاء الفنادق، تبعتها الدول الخليجية مثل سلطنة عُمان والسعودية إضافة إلى الهند.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» إن الإمارة شهدت خلال العام الماضي إقبالاً من قبل السياح والزوار وتدفقات سياحية متواصلة على مدار العام.

ولفت إلى أن إمارة الشارقة تحتضن ما يزيد على 10 آلاف غرفة فندقية مع نهاية العام الماضي، ويشمل ذلك 9 فنادق من فئة 5 نجوم بإجمالي 1331غرفة؛ و21 فندقاً من فئة 4 نجوم بإجمالي 2733غرفة؛ و31 فندقاً بمستوى 1-3 نجوم و40 منشأة للشقق الفندقية بإجمالي 2485 شقة.

وتم في العام الماضي افتتاح 6 فنادق جديدة من فئة 4 و5 نجوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أكثر من 7 مشاريع فندقية جديدة خلال العام الجاري.