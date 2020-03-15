صادرات أبوظبي السلعية تتفوق على وارداتها للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تفوقت الصادرات السلعية (تجارة الصادرات وإعادة التصدير) على الواردات في تجارة أبوظبي غير النفطية للمرة الأولى في نهاية 2019 لتحدّ بشكل كبير من العجز الذي عانى منه الميزان التجاري غير النفطي للإمارة لسنوات عديدة.

وقفز حجم الصادرات السلعية بنهاية العام الماضي إلى 110.8 مليارات درهم منها 57.9 مليار درهم صادرات غير نفطية و52.8 ملياراً إعادة تصدير، ليتفوق على حجم الواردات الذي بلغ 102.5 مليار درهم بنحو 8.3 مليارات درهم. وشكلت بذلك الصادرات حصة 51.9% من تجارة أبوظبي، مقابل 48.1% للواردات.

ووفقاً لتقارير مركز الإحصاء للسنوات الأربع الماضية، تفوقت الواردات بنهاية عام 2016 على الصادرات بنحو 65 مليار درهم، حيث سجلت الواردات 117.8 مليار درهم بحصة 69% من تجارة أبوظبي، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية 52.7 مليار درهم بحصة 31%.

كما تفوقت الواردات على الصادرات في 2017. وبلغ الفارق 68 مليار درهم، مع تسجيل الواردات 112.1 مليار درهم بحصة 71.7% والصادرات السلعية 44 ملياراً بنسبة 28.3%.

وشهد عام 2018 تغيراً واضحاً، حيث ارتفع حجم الصادرات السلعية إلى 112.5 مليار درهم بما يقل عن الواردات بـ418 مليون درهم، حيث سجلت الواردات 112.9 مليار درهم. وشكلت حصة الصادرات 49.9%، بينما بلغت حصة الواردات 50.1%، بينما في 2019 نجحت الصادرات في تجاوز الواردات للمرة الأولى.

ويكشف هذا التفوق عن مؤشرات عديدة، أولها النمو المتواصل لتجارة أبوظبي غير النفطية، حيث قفز إجمالي التجارة من 170.5 مليار درهم في 2016 إلى 213.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 42.7 مليار درهم وبنسبة 25%.

ويتمثل المؤشر الثاني في زيادة الصادرات السلعية سواء الصادرات غير النفطية أو إعادة التصدير بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت تجارة الصادرات غير النفطية من 28 مليار درهم في عام 2016 إلى 57.9 مليار درهم بنهاية عام 2019 بزيادة مقدارها 29.9 مليار درهم وبنسبة نمو 106%.

كما ارتفع حجم تجارة إعادة التصدير من 24.7 مليار درهم إلى 52.8 مليار درهم بزيادة مقدارها 28 ملياراً وبنسبة 113%. والمؤشر الثالث تراجع الواردات من 117.8 مليار درهم في عام 2016 وهو أعلى مستوياتها إلى 102 مليار درهم لعام 2019 وهو أدنى مستوياتها خلال السنوات الأربع بتراجع مقداره 15.3 مليار درهم وبنسبة تراجع 13%.

5 سلع رئيسية

وتكشف تقارير مركز أبوظبي للإحصاء عن استحواذ 5 سلع رئيسية من 99 سلعة رئيسية على نحو نصف تجارة أبوظبي غير النفطية، وبلغت حصتها في 2019 نحو 48.4%، وتتصدر هذه السلع العربات (عدا عربات السكك الحديدية) حيث بلغ حجم تجارتها (صادرات وإعادة تصدير وواردات) 34.9 مليار درهم تشكل حصة 16.4% من حجم تجارة أبوظبي 2019 والبالغ حجمها 213.3 مليار درهم، تليها أجهزة وآلات المفاعلات النووية بقيمة 22.98 مليار درهم وبنسبة 10.8% ثم اللؤلؤ بقيمة 17.3 مليار درهم وبنسبة 8.1% واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 15.6 مليار درهم وبنسبة 7.3% ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 12.4 مليار درهم وبنسبة 5.8%.

ولعبت 4 سلع من هذه السلع الخمس، وهي العربات واللؤلؤ وأجهزة المفاعلات النووية واللدائن ومصنوعاتها دوراً كبيراً في زيادة الصادرات السلعية لأبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية.