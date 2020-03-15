دبي وجهة المؤتمرات الأولى إقليمياً و11 عالمياً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تفوقت دبي على 12 مدينة عالمية في مؤشر مدن المؤتمرات 2020، محتلة المرتبة 11 عالمياً متقدمة على مدن عالمية عدة من ضمنها دالاس وهانوفر الألمانية وباريس وبرشلونة وسنغافورة ومدريد وفالنسيا وكوبنهاغن، فيما تصدرت مدن الشرق الأوسط وأفريقيا كافة.

وحسب المؤشر الذي أصدرته أمس مجموعة نورث ستار الأمريكية، ويصنف المدن حسب وزنها في صناعة المؤتمرات، فإن دبي تضع الشرق الأوسط على خرائط مخططي المؤتمرات والاجتماعات، يخدمها مركز دبي التجاري العالمي ومساحة عرضه بمليون قدم مربعة.

وكان المبنى شاهق الارتفاع، الذي يجذب أكثر من 3 ملايين زائر كل عام، حاز لقب مركز المعارض والمؤتمرات الأول في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لجوائز السفر العالمية. ويمتاز المكان بموقعه المثالي على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من 3600 غرفة فندقية.

وجاءت كل من لاس فيغاس وفرانكفورت وشينجن وأورلاندو وأتلانتا في المراتب الخمس الأولى. واعتمد المؤشر على منهجية متعمقة، وتقييم الوجهات في خمس فئات: مقدار مساحة المعرض الداخلي في أكبر مركز للمؤتمرات في المدينة، وعدد غرف الفندق على مسافة 15 دقيقة سيراً على الأقدام، ومتوسط تكلفة غرفة الفندق، وزمن الرحلة (من دون حركة مرور) من أقرب مطار دولي إلى مركز المؤتمرات، ومستوى مخاطر المدينة بالنسبة للمسافرين.