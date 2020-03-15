الخدمات رقمية بـ«جمارك أبوظبي» نهاية العام

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أعلنت «جمارك أبوظبي» أنها ستنجز التحول الرقمي لكافة خدماتها بحلول نهاية 2020. وتضم القائمة حالياً 11 خدمة. وسيتم إطلاق 8 خدمات إضافية في يونيو المقبل. وبحلول نهاية 2020 سيتم إضافة 29 خدمة لتصبح بذلك كافة خدمات رقمية 100%. ويشمل ذلك خدمات رئيسية يمكن الاستفادة منها عبر منصة «تم». وتعتبر جمارك أبوظبي الأولى في العالم في تطبيق المساعد الرقمي لتنفيذ الإجراءات والرد على جميع استفسارات الموارد البشرية وأول جهة حكومية بالشرق الأوسط في تطبيق الأتمتة الشاملة لإدارة رأس المال البشري.

وأكدت جمارك أبوظبي أهمية مبادرة «الشهر الرقمي» التي أطلقتها حكومة أبوظبي بهدف تعزيز المنظومة الرقمية الحكومية. وقال راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن التحول الرقمي والذكي على مستوى جمارك أبوظبي أثمر منظومة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية والذكية التي تساهم في اختصار زمن التخليص الجمركي وإنهاء إجراءات البضائع، إضافة إلى مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة . من ناحية أخرى، أكدت الإدارة العامة للجمارك، استعدادها وجاهزيتها الكاملة لتطبيق آليات العمل عن البعد، في مختلف قطاعاتها لا سيما الإدارية وعمليات التخليص الجمركي.