ميناء وجمارك عجمان تعقد اللقاء السنوي

المصدر: (عجمان - وام)

شهد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، اللقاء السنوي للدائرة، والذي أقيم تحت شعار «معاً نحو الخمسين»، في فندق فيرمونت عجمان، بهدف تحفيز الكوادر البشرية والعاملين للارتقاء بأدائهم.

وأشاد رئيس الدائرة، خلال اللقاء، بجهود كافة العاملين بالدائرة، لما تحقق من إنجازات خلال عام 2019، والتي تمثلت في حصول الدائرة على عدد من جوائز التميز، منها تحقيق أعلى نسبة توطين على مستوى إمارة عجمان للمرة الرابعة على التوالي، حيث شارفت على 91 % على مستوى الدائرة، و100 % في الوظائف الإشرافية والقيادية 2019.

وأكد النعيمي أن عام الاستعداد للخمسين، يمثل فرصة لاستعراض تجربة الإمارات الرائدة والملهمة للعالم، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت برؤية الآباء المؤسسيين على مدار الخمسين عاماً الماضية، فأصبحت الدولة أنموذجاً عالمياً يحتذى به في شتى المجالات، وفي مطلع عام الاستعداد للخمسين، علينا أن نركز على تقنيات الجيل القادم. وأعلن الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي ترقية 28 موظفاً من المتميزين لسنة 2020، مكافأة لما قدموه في رفع مستوى الأداء.