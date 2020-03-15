«فليكس باي» تحصل على خط تمويل

المصدر: (دبي- البيان)

كشفت شركة «فليكس باي» المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية أنها حصلت على خط تمويلي جديد من «MEC فينتشرز»، وهو صندوق استثماري تم إطلاقه حديثاً بشراكة بين مصرف السلام - البحرين وMSA كابيتال التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن صندوق MEC فينتشرز يُمثل أول شراكة استثمارية محدودة يتم تأسيسها في مملكة البحرين، ومن المقرر أن يساهم في تعزيز أنشطة تدفق رأس المال والتكنولوجيا والتعاون بين الصين والشرق الأوسط، والاستفادة من أفضل الممارسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الصينية، وهو يستهدف في استثماراته قطاعات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، ودعم بيئة أعمال التكنولوجيا، مثل البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وأنظمة الشبكات.

وتعمل شركة فليكس باي في الإمارات والسعودية، ولديها خطط للتوسع في بقية بلدان الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وهي من الشركات المبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية، حيث توفر حلولاً ومزايا للموظفين بالشركات التجارية من جميع الأحجام، حيث تتيح الحلول التي تعمل وفقاً لحلول النظام السحابي الخاص بها إمكان حصول الموظفين على الراتب المكتسب والعمولات المكتسبة حتى يوم القيام بالطلب ومن دون الحاجة للانتظار لدورة الدفع التقليدية.