«السعودي الألماني» يقدم خدمات لحرة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

وقّعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع المستشفى السعودي الألماني عجمان بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين، والمستثمرين، والموظفين، والعمال على السواء. ويدعم الاتفاق تطلعات منطقة عجمان الحرة لتحسين الخدمات الصحية لمنتسبيها من خلال تقليل رسوم الكشوفات الطبيّة في حالة المرض أو تعرّضهم لأي حادث مع المحافظة على أفضل الممارسات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: ماضون في توفير مختلف الخدمات والتسهيلات التي تسعد المستثمرين وتجعلهم يركزون على متابعة أعمالهم لتحقيق أفضل النتائج.

وقالت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني - الإمارات: نتطلع بتفاؤل كبير لهذا التعاون مع منطقة عجمان الحرة، وسنعمل على إنجازه بالشكل الأمثل لتعود الفائدة على الأطراف كافة، ونحن على ثقة تامة بأنه سيكون مثالاً يحتذى من جوانبه الصحية والحرفية في التكامل الإنساني والإنمائي. وسينظم المستشفى عدداً من البرامج التوعوية والفعاليات الصحية داخل المنطقة الحرة، ما من شأنه رفع مستوى الوعي لدى مختلف الشرائح.