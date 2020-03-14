"تنظيم الاتصالات" تعلن جهوزيتها لتفعيل نظام العمل عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم السبت عن جهوزية مختلف النظم التكنولوجية والإلكترونية لتفعيل نظام العمل عن بعد، وعملها مع مختلف شركائها الاستراتيجيين من مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا لدعم عمل الموظفين عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة إنها ستقوم من خلال الشبكة الاتحادية بتوفير بنية تحتية مشتركة تتيح لكافة الجهات إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد مثل الشبكات والتطبيقات والتخزين وغيرها، مع التركيز على الخدمات الاتحادية الذكية التي تتيح للمتعاملين إمكانية إنهاء معاملاتهم دون زيارة مراكز الخدمة.