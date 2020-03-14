موانئ أبوظبي توقف خدمات السفن السياحية حتى إشعار آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت موانئ أبوظبي اليوم السبت وقف خدمات السفن السياحية القادمة من موانئ محلية وأجنبية إلى ميناء زايد، ومحطة شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية، حتى إشعار آخر.

وقالت موانئ أبوظبي إن ذلك يأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة مستخدمي مرافقها.

وأوضحت موانئ أبوظبي أن ميناء زايد سيستمر في استقبال السفن السياحية التي تحمل طاقم تشغيلها فقط، مع اتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية تجاه أفراد الطاقم للتأكد من سلامتهم وصحتهم.

كما ستقدم موانئ أبوظبي خدمات التموين وكافة الخدمات المطلوبة لتلك السفن