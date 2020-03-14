دبي رسّخت مكانتها وجهة للاستثمار العقاري

المصدر: دبي- البيان

قالت جوسنا هدغي، رئيسة شوبا العقارية إن دبي رسخت نفسها كوجهة مثالية للاستثمار العقاري، حيث تقدم للمشترين عدداً كبيراً من الحوافز أبرزها الجودة وتجربة المعيشة وسهولة الوصول والقرب من المعالم الرئيسية ومراكز التجزئة في دبي.

وكانت شوبا العقارية أطلقت الأسبوع الماضي برج كريك فيستاس ريزيرفي الجديد في شوبا هارتلاند. ويتألف البرج من 33 طابقاً تضم 330 شقة وصالة رياضية ومسبحاً وغيرها.

وأضافت إن سوق العقارات في دبي يوفر فرصة بناء حياة ومنازل أفضل. ومع تحول السوق ليصبح أكثر ملاءمةً للمشتري، يتجه المزيد من الناس نحو الخيارات الفاخرة. وتعد إمكانية الوصول والاستدامة والقيمة القوية بالنسبة للسعر بعض الاتجاهات التي شهدت طلباً كبيراً من المشترين. وتوقعت هدغي، عودة قوية لسوق العقارات، مع استمرار السوق في النضوج. وقد شهدنا حركة شراء أكثر إيجابية في شهر أكتوبر خلال العام الماضي ونتوقع أن يستمر ذلك هذا العام.

العيش المجتمعي

أشارت هدغي، إلى أن المشاريع متعددة الاستخدامات تعد اتجاهاً أساسياً الآن، لأنها توفر تجربة كاملة للمقيمين وتسمح بالمزيد من الراحة. ولذلك، نرى الآن تركيزاً أقوى على عناصر نمط الحياة، من الصالات والمنشآت الرياضية إلى محلات التجزئة والمطاعم. ولفتت إلى أن عدد المنازل الذي يباع حالياً يعد أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية. ومن المهم موازنة العرض والطلب، وهذا شيء نراه مع استمرار نضوج السوق.

ومن المهم أيضاً ملاحظة الدفع باتجاه تقديم وتنفيذ المزيد من المبادرات التي تعزز الثقة في مجال الأعمال على المدى الطويل. وأكدت على أن السوق شهد عوامل دفع ونمو حقيقية قبل إكسبو وسيواصل التحرك في هذا الاتجاه.

وهناك أموال جديدة تتدفق إلى السوق من المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى تنويع استثماراتهم. ولطالما كانت الإمارات سوقاً جذاباً لمشتري العقارات لأنها تقدم أفضل قيمة مقابل الأسعار، ولا يزال وضعها جيداً لجذب الاستثمارات إلى السوق، وساهمت عوامل متعددة في تشكيل مكانتها كمركز عقاري عالمي.