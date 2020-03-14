خبير: تأثيرات «كورونا» على العقارات محدودة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الخبير العقاري وليد الزرعوني، على محدودية تأثيرات فيروس «كورونا» على القطاع العقاري في الإمارات على صعيد الطلب في السوق.

وقال الزرعوني الذي يرأس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن القطاع العقاري في الدولة قوي ومتين وقادر على تجاوزِ الصعاب والأزمات مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصن بمنظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع التي باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطي القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائماً يكون أقوى مما كان عليه.

وأضاف: «رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التداعيات لا سيما في ظل استمرار الطلب عليه بغرض الاستثمار أو الإقامة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها السلطات في الدولة لحماية كافة أفراد المجتمع».

ونصح الزرعوني المستثمرين العقاريين - شركات وأفراداً- بضرورة عدم التهويل والانسياق وراء الشائعات ومراقبة الأحداث يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية، والنصيحة هنا أنه من الضروري الاحتفاظ بالأصول العقارية - قدر المستطاع - خلال هذه الأزمة العابرة والبسيطة، فخسارة العقارات يصعب تعويضها بعد مرور الأزمات وعودة السوق العقاري كما كان وأفضل.