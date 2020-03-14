الإمارات تحتضن أفضل شركات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً في احتضانها أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية التي تعتبر الأفضل في مجالها، مستأثرة بخمس شركات، تليها الأردن التي تحتضن شركتين، ثم لبنان شركة واحدة، والسعودية شركة واحدة، وتونس شركة واحدة أيضاً، حسبما ذكر موقع مجلة «بزنس تشيف» الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير أنه مع استمرار صعود صناعة التكنولوجيا المالية، لا سيما في الشرق الأوسط والإمارات، التي شهدت تسجيل أكثر من 100 شركة في مجال التكنولوجيا المالية من قبل مركز دبي المالي العالمي في 2019، قامت المجلة بإجراء تصنيف لأفضل عشر مؤسسات للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بناءً على التمويلات التي جمعتها وقابليتها للتوسع.

وحلت «بيزات»، وهي شركة تكنولوجية ومزودة للتأمين الصحي وبرامج الموارد البشرية للأعمال الصغيرة في المركز الثاني. وفي المركز الثالث حل موقع «أكيد.كوم» كأول موقع متخصص في مجال تكنولوجيا التأمين بالمنطقة ويقوم بتصميم الحلول الرقمية التي تساعد العملاء على فهم التأمين وإدارته.

وحلت «بيهايف» في المركز 4، وهي منصة تمويل تعمل بنظام «الند للند» عبر الإنترنت. واستناداً إلى مفهوم التمويل الجماعي، يتم توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في شكل عطاءات وعروض من قِبل المستثمرين من الأفراد، ويتم تطبيق المعدل المتوسط المقدم من قِبل المستثمرين في نهاية المزاد.

وجاء موقع «سوق المال.كوم» في المركز الخامس وهو موقع المقارنات الأول في الشرق الأوسط ويسمح بمقارنة الخدمات المالية قبل اتخاذ القرار الأخير بواسطة إحضار كافة التفاصيل الحديثة للمقارنة في مكان واحد بين أكثر من 3200 منتج مصرفي.

وحلت شركة «يوريكا» التي تأسست 2013، في المركز السادس، وهي منصة عالمية للتمويل الجماعي للأسهم.