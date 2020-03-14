«تو إكس إل» تواصل التوسّع في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال آميت ياداف، مدير التسويق في شركة «تو إكس إل»، إن الشركة ستواصل توسعها ونموها في دولة الإمارات بعد أن افتتحت مؤخراً متجرين في إمارة أبوظبي مع خططها للاستحواذ على حصة سوقية أكبر للاستفادة من الزخم المتوقع خلال معرض «إكسبو دبي 2020».

وأضاف ياداف أن الشركة تواصل استكشاف الفرص لانتهازها في الوقت المناسب، لا سيما وأن استراتيجية الشركة للتوسع تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، موضحاً أن الشركة لديها حالياً 11 متجراً في أنحاء أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة والعين وتستحوذ على حصة كبيرة من سوق الأثاث بالإمارات، كما وضعت خطط توسع قوية.