«طيران الإمارات» تجري مسحاً حرارياً للمسافرين إلى أمريكا

المصدر: دبي - البيان

بدأت «طيران الإمارات» في إجراء مسح حراري للمسافرين من مطار دبي الدولي إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تم تركيب ماسحات حرارية عند بوابات المغادرة الخاصة بهذه الرحلات، وكانت الرحلة «إي كيه 231» إلى مطار دوليس الدولي في واشنطن العاصمة الأولى التي خضع ركابها لهذه الإجراءات، كما علقت الناقلة رحلاتها بين دبي وإيطالياً اعتباراً من اليوم.

حيث ستشغل آخر رحلة لها إلى تلك الدولة في 15 مارس الجاري. وتتعاون الناقلة مع السلطات المختصة لمراقبة أحدث تطورات وباء «كوفيد-19».

ويتم إجراء مزيد من الفحوصات لأي شخص تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة، كما يخضع جميع القادمين إلى دبي أيضاً للمسح الحراري عند عبورهم الجمارك.

وتأتي إجراءات طيران الإمارات في إطار جهودها الشاملة للتعامل مع أحدث تطورات انتشار وباء «كوفيد-19» عبر العالم، حيث تقوم بتنسيق خطواتها والتعاون مع السلطات الصحية والتنظيمية في الإمارات، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي.

وتلبي الإجراءات التي تتخذها طيران الإمارات معايير الإرشادات والتوجيهات المحلية والدولية حول الوباء، كما تعمل على إجراء المسح الحراري تدريجياً على ركاب جميع رحلاتها المغادرة من دبي لضمان صحة وسلامة المسافرين.

ونصحت «طيران الإمارات» المسافرين بالالتزام بالتوصيات العامة والوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم لضمان إنهاء إجراءات السفر والهجرة بسلاسة.

وبالإضافة إلى إجراء المسح الحراري في المطار، اتخذت طيران الإمارات تدابير احترازية لطمأنة عملائها من خلال اعتماد إجراءات تعقيم وتنظيف معززة لـ248 طائرة تغادر دبي يومياً.

وتستخدم الناقلة مواد كيماوية معتمدة للقضاء على الفيروسات والجراثيم والفطريات، تترك على الأسطح طبقات واقية يبقى مفعولها طويلاً وتمنع أي تلوث لاحق بالفيروسات.

أغطية

وتتضمن عملية التنظيف مسحاً شاملاً لجميع الأسطح، عدا الإجراءات الروتينية الأخرى، مثل تغيير أغطية مساند الرأس على جميع المقاعد واستبدال المطبوعات وتنظيف الأرضيات.

أما إذا تبين أن طائرة ما نقلت حالة مشتبهاً بها أو حالة مؤكدة بوباء «كوفيد-19»، فإن إجراءات طيران الإمارات تذهب أعمق من ذلك، وتخضع الطائرة لعملية تنظيف وتطهير تتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة، واستبدال أغطية فرش ومساند المقاعد في المنطقة المتأثرة. كما تستبدل أيضاً مرشحات هواء HEPA الحديثة المستخدمة في نظام تنقية هواء المقصورة.

وتتيح طيران الإمارات لعملائها مرونة وخيارات واسعة لتغيير مواعيد سفرهم وإعادة إصدار التذاكر الصادرة قبل 31 مارس الجاري من دون رسوم. ولن يتكبد العملاء أي رسوم إلغاء أو استرجاع أثمان التذاكر الصادرة بين 7 مارس حتى 31 مارس الجاري، أياً يكن تاريخ السفر.