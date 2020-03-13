«أو إم في» تستحوذ على حصة الأغلبية في «بورياليس»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار، اتفاقية مع شركة «أو إم في»، الشركة العالمية المتكاملة للنفط والغاز، والتي يقع مقرها في فيينا، وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ «أو إم في» على 39 % من حصة مبادلة في «بورياليس»، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في أوروبا، وبذلك تستحوذ «أو إم في» على حصة الأغلبية في بورياليس، حيث سترتفع حصتها من 36 % حالياً، إلى 75 %.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة، 4.68 مليارات دولار أميركي (17.2 مليار درهم)، ما يجعلها أكبر عملية استحواذ في تاريخ «أو إم في». وبعد إكمال الصفقة، ستحتفظ مبادلة بنسبة 25 ٪، ومن المتوقع استكمال إجراءات الصفقة خلال الربع الأخير من هذا العام، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية.

وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار: يأتي الإعلان، تتويجاً لعدة أشهر من المفاوضات المكثفة بين «أو إم في» و«مبادلة»، حيث نشهد توقيع صفقة ضخمة بمليارات الدولارات، وهي أكبر صفقة منفردة في تاريخ كل من الشركتين. كما تنسجم هذه الصفقة مع استراتيجية مبادلة طويلة الأمد.

قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة»: سعداء بالوصول إلى هذا الاتفاق مع شركة «أو إم في». وتنسجم هذه الصفقة مع استراتيجية مبادلة، الرامية لاستثمار الفرص المناسبة لتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية على محفظتها.

وثقتنا كبيرة جداً في بورياليس، كشركة رائدة في قطاع أعمالها، وسنواصل الاحتفاظ بحصة كبيرة في الشركة، من خلال حصتنا المباشرة، المقدرة بـ 25 % من الشركة، بالإضافة إلى مساهمتنا الحالية، البالغة 24.9 % في «أو إم في». باعتبارنا أحد المساهمين الرئيسين في «أو إم في»، فإننا ندرك الأهمية الاستراتيجية لهذه الصفقة بالنسبة لشركة «أو إم في».