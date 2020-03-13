حلول لإدارة فترات العمل من «مانيج إنجن»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت، أمس، مانيج إنجن، ذراع تقنية المعلومات لدى شركة زوهو كوربوريشن، إطلاق حلول لإدارة فترات العمل بصلاحيات إدارية لدى المؤسسات. وتتمتع الحلول الجديدة بمزايا متعددة، منها الدعم التقني وتسجيل فترات العمل والرصد المباشر لها، ما يسمح لمديري الأمن بتيسير فترات العمل عن بعد عند منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى نظم الأعمال الحرجة.

ويسمح 56 % من الشركات حول العالم بنموذج عمل مركّب عن بعد أو تتيح العمل عن بعد بالكامل. وعلى الرغم من عدم المرونة ووجود مخاطر هائلة تهدد الأمن والخصوصية، فإن الأدوات التقليدية مثل برامج VPN لا تزال تستخدم في العديد من المؤسسات. وبوسع الحلول التي تسهل الوصول المؤسسي عن بعد فيما تقدم حوكمة صارمة لفترات العمل بصلاحيات إدارية لأعلى مستويات الأمن، أن تعالج المخاطر المرتبطة بالاتصال عن بعد.

وقال راجيش غانيسان، نائب الرئيس لدى مانيج إنجن: « مع حلول Access Manager Plus يصبح بإمكان المؤسسات بناء طبقات متينة من الأمن والامتثال فيما تسمح بالوصول عن بعد إلى مجموعة متنوعة من النظم المستهدفة، ما يعزز مستويات الإنتاجية الإجمالية».