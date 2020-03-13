«جيه إيه ذا ريزورت» يطلق عرضاً خاصاً

المصدر: دبي - البيان

أطلق منتجع «جيه إيه ذا ريزورت» عرض «ألترا أول إنكلوسيف» لسكان الإمارات. ويقدم المنتجع تزامناً مع الطقس المعتدل في دبي باقة لتجارب الإقامة في العطل القصيرة بالمدينة ضمن فنادقه الثلاثة، وذلك لغاية 30 أبريل. يمكن للضيوف التمتع بإقامة تمتزج فيها تجارب الاسترخاء والمغامرة مع هذه الباقة التي تشمل تجارب الطعام في مطاعم المنتجع وصالات اللاونج العديدة.

وتشكل الباقة «الطريقة المثلى للاستمتاع بالعطلة من دون القلق بشأن القيمة، إذ تتضمن الباقة وجبات فطور وغداء وعشاء في أي من المطاعم وصالات اللاونج الـ25، والتي توفر العديد من الخيارات بدءًا من بوفيهات الطعام والمطاعم غير الرسمية على شاطئ البحر، إلى المطاعم الخاصة الجديدة التي يتعاون فيها المنتجع مع طهاة مشاهير.

كما تتضمن الباقة تشكيلة واسعة من المشروبات المتاحة يومياً من 11:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً بما فيها المشروبات، فضلاً عن إمكانية الاستفادة أيضاً من خصم 30% على جلسات السبا.