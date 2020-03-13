«رادو» تطرح ساعة «كابتن كوك»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «رادو» ساعة «كابتن كوك» كونه اختياراً طبيعياً للمستكشفين العصريين. ومن خلال جمعها بين الخامات التي تضم السيراميك فائق التقنية والكريستال الصفيري، فإنها أبلغ تأكيد على التصميم العصري الذي يستحق الاستكشاف. ويظهر اللون الأخضر اللامع على الميناء والطوق المحيط وهو اللون المثالي للمستكشفين العصريين الباحثين عن المناطق البرية.

وتستمد الساعة طاقتها من آلية الحركة C07 الأوتوماتيكية سويسرية الصنع، والتي توفر طاقة احتياطية تكفي 80 ساعة ومسجل الوقت الموثوق فيه، والذي تحتاجه في كل وقت أثناء مغامراتك. أما الكريستال الصفيري فهو يحمي ميناء الساعة، بينما يوجد الطوق المحيط المصنوع من السيراميك فائق التقنية ليوفر مستوى عالياً من مقاومة الخدوش ويضفي على الساعة لمعاناً واضحاً يدوم طويلاً.