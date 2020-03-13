استثمار جديد لـ«كاف» في إنروير

المصدر: (دبي- البيان)

قامت شركة كاف للاستثمارات، التي يرأسها مشعل كانو، أحد أكبر رواد الأعمال في الشرق الأوسط، بإعادة الاستثمار في شركة إنروير، التي تواصل نهجها القائم على هدف التقليل من استهلاك الديزل المستخدم لتوليد الطاقة في المناطق غير الموصولة بالشبكة، وإمدادها بالطاقة المؤقتة. وإلى جانب كونها واحدة من الشركات البارزة في مجال الطاقة الشمسية، أصبحت إنروير خلال العام الماضي، المزود الرائد لأنظمة تخزين الطاقة في المنطقة. حيث نفذت أكثر من 10 ميغاوات-ساعة، من مشاريع تخزين بطاريات الليثيوم-أيون في عام 2019.

وقال مشعل كانو: أنا متحمس بشكل خاص لإطلاق شركة إنروير منصة إدارة الطاقة الخاصة بها، والتي سيكون لها أثر كبير في تحسين استهلاك الديزل لتطبيقات الطاقة الثابتة في المنطقة. في حين أن التكنولوجيا التي تقدمها إنروير مثيرة للغاية، إلا أن استثمار شركة كاف، كان داعماً أولاً لروح فريق إنروير وموظفيها.

وقال دانييل زويتز، الرئيس التنفيذي لشركة إنروير: سعدنا عندما استثمرت شركة كاف للاستثمارات في البداية في إنروير عام 2019. وحقيقة أنها قررت إعادة الاستثمار في شركتنا لدعم نمونا المستمر، وتطوير التكنولوجيا، تزيد ثقتنا بأنفسنا.