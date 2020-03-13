4.39 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.39 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 815 مبايعة بقيمة 2.44 مليار درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 1.41 مليار درهم و725 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى تليها مبايعة بقيمة 315 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة .

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم . وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 184 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.78 مليار درهم منها 110 رهونات أراضٍ بقيمة 1.49 مليار درهم و201 رهن فلل وشقق بقيمة 288.27 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 266 مليون درهم، ورهن بمنطقة الوصل بقيمة 233 مليون درهم.

وبالنسبة للهبات فقد تم تسجيل 103 هبات بقيمة 168.96 مليون درهم، أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 59 مليون درهم، ورهن في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.