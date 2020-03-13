1.73% انخفاض الرقم القياسي لتكاليف البناء في دبي

المصدر: دبي- البيان

انخفضت الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الرابع 2019، بنسبة 1.73 %، مقارنة مع الربع الرابع 2018، وذلك لتراجع أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 2.26 %، مع نزول أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.98 %، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.16 %.

وانخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.94 %، نتيجة لانخفاض تكلفة استئجار المعدات بنسبة 1.77 %. وتراجعت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 1.67 %، مع نزول أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 2.27 %، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.98 %، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.17 %.

انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.71 %، كما سجل الرقم القياسي انخفاضاً بنسبة 1.92 % للمباني غير السكنية، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 2.22 %.

كذلك انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 1.59 %.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء، انخفاضاً بنسبة 0.64 %، خلال الربع الرابع 2019، مقارنة بالربع السابق.