«إنفيجو» توسّع مجموعتها من السيارات

المصدر: (دبي- البيان)

وقعت شركة إنفيجو، وهي أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح للعملاء من خلال تطبيقها الهاتفي الحصول على السيارات مقابل اشتراكات شهرية، شراكتين جديدتين لتقديم تشكيلة جديدة وأكبر من السيارات.

وبموجب الاتفاقية المُبرمة مع شركة الطاير للسيارات، ستصبح موديلات فورد ولينكون ومازيراتي ولاند روفر متوفرة على التطبيق، في حين أن العقد الذي وقعته الشركة مع دايموند ليس/‏‏ الحبتور سيقدم عبر التطبيق نفسه سيارات بأسعار معقولة مثل ميتسوبيشي.

ونتيجة للشراكتين، تصبح مجموعة السيارات المتاحة عبر تطبيق إنفيجو أوسع، كما تتنوّع الخيارات المتوفرة للعملاء. وهكذا أصبح بإمكان مستخدمي التطبيق الحصول مقابل الاشتراكات الشهرية على موديلات إيدج وإكسبلورر وإكسبيديشن من فورد، أو سيارة باجيرو من ميتسوبيشي.

كما تقدم لهم شركة الطاير موديلات لينكون ومازيراتي ولاند روفر مع إمكانية الاشتراك الشهري للحصول على هذه السيارات بشكل يلائمهم. ومن خلال الشراكتين الجديدتين، تضمن شركة إنفيجو تلبية مختلف احتياجات العملاء.

قال «إسلام حسين»، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لإنفيجو: «شهدت أعمالنا نمواً مستقراً منذ أطلقناها في الإمارات في أبريل 2019.

واستطعنا تقديم أكثر من 2,600 سيارة من 9 ماركات مختلفة حتى اليوم. ومع التمويل الكبير الذي حصلنا عليه في الفترة الأخيرة، نسعى لتوسيع نطاق التطبيق ليصبح متاحاً في السعودية والبحرين وغيرهما من البلدان الخليجية».